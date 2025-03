Eventnettverk og matchmaking - Mest populære apper - Tyrkia

Airmeet

airmeet.com

Airmeet er verdens første begivenhetsopplevelsessky (EXC) bygget for å hjelpe folk med å bli sammen hvor som helst. Mer enn 6 500 virksomheter bruker luftmeet for å utvide merkevaren og inntektene gjennom oppslukende opplevelser og meningsfull forbindelse. Airmeet støtter alle hendelsesformater, inkludert konferanser, webinarer, møter, workshops, rådhus, karrieremesser, eksponer og mer. Merker som Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, University of Toronto er vertskap for tusenvis av arrangementer hver måned på Airmeet over hele kloden. Her er hva noen av kundene våre har å si om oss: “Med Airmeet kan vi skape og være vertskap for engasjerende og fantastiske begivenhetsopplevelser som kundene våre elsker. Som et resultat ser hendelsene våre nesten 2x deltakelsesgraden sammenlignet med bransjegjennomsnittet, og det har bidratt til å bidra med en 600% økning i salgskonvertering, sier Darryl Praill, CMO for Agorapulse.