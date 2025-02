Eventnettverk og matchmaking - Mest populære apper - Turks- og Caicosøyene

Zuddl

Zuddl er den foretrukne hendelsesstyringsplattformen for B2B-markedsførere og konferansearrangører for å drive personlige, virtuelle og hybridarrangementer. Zuddl er bygget fra grunnen av for å imøtekomme hver brukssak perfekt. I stedet for å bruke 8-10 forskjellige verktøy og plattformer for å kjøre ett arrangement ende til slutt, bruk ZUDDL for å administrere dine personlige, virtuelle og hybrid hendelsesprogrammer og webinarer fra en plattform. Hvorfor Zuddl: * Fokus på fleksibilitet Gi arrangementet ditt liv med uendelig kontroll over merkevarebygging, tilpassbarhet og arbeidsflyter - fra registrering og billett til deltaker. Det er ingenting du ikke kan stille inn dine behov. * Mer partner, mindre leverandør Å få arrangementet ditt riktig krever mer enn bare et abonnement på en hendelsesplattform. Vi får det. Og det gjenspeiler i våre priser, støtte og produktkart. * Resultatorientert Kjente til å bruke inntektsdashbord, konfigurerbare varsler og integrasjoner med Marketo, HubSpot, SFDC, osv. Som gjør rapportering super enkel. Zuddl er klarert av selskaper som Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Partnership Leaders, FN, Namic, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kelloggs blant andre for å hjelpe dem med å Unify deres arrangement Stack