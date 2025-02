Programvare for eventmarkedsføring - Mest populære apper - Tunisia

Splash

Hvor lang tid tar det å opprette, administrere, markedsføre og rapportere om arrangementene dine? Å eliminere de utallige timene det tar å "gå live" er hva Splash handler om. Vi kan ikke påstå at vi gjør alt for deg (2-stjerners anmeldelser holder oss ydmyke), men vi nærmer oss. Slik gjør du det: • Forenkle prosessen med maler på merkevaren som har alle kontaktpunktene dine – destinasjonsside, bekreftelser, e-poster, sosialt delingskort, innsjekkingsapp og mer – innebygd. *Avetta reduserte oppsetttiden for arrangementer med 75 % . • Forsterk merkevaren din på tvers av hver enkelt gjesteinteraksjon. Du har full kontroll for å tilpasse hvert berøringspunkt med merkevaren din og stemmen din for å få kontakt med publikum. Du kan også velge fra en meny med dynamiske tagger for gjesteinformasjon som navn, firma, RSVP-svar og mer for å lage svært personlige interaksjoner uten ekstra arbeid. • Mål resultatene dine med tilpassbar rapportering. Du kan filtrere gjestelisten din etter ethvert datafelt for å lage rapporter som er så omfattende eller definerte som du trenger. Sidevisninger, sporingslenker og e-postanalyse som åpninger, klikk og avvisninger er også inkludert i hver hendelse. Rapportene våre for hele teamet gir deg dessuten innsikt som gjentatte deltakere, ressurser med de beste resultatene og mer for å hjelpe deg med å planlegge smartere og mer vellykkede arrangementer. *Gumgum doblet inntektene sine og tredoblet salgspipeline fra arrangementsdeltakere. • Utvid virksomheten din med skyll og gjenta suksess. Når du gir teamet ditt alltid merkevare-begivenhetsmaler, kompatible registreringsskjemaer og automatiserte integrasjoner, låser du opp formelen for suksess som er enkel å gjenta. Med en konsistent hendelseskalender vil du bygge relasjoner du må ha med potensielle kunder og styrke forbindelsene med dine eksisterende. *Sharp var vertskap for over 100 arrangementer fordelt på 56 filialer det første året med Splash. P.S. - Hvis det er noe du trenger som vi ikke har ennå, har vi en voksende liste over partnere som kan hjelpe. Registrer deg gratis på splashthat.com.