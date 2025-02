Programvare for hendelsesadministrasjon - Mest populære apper - Turks- og Caicosøyene

JRNI

JRNI er den første og eneste globale bedriftsløsningen for å integrere AI og Natural Language Processing (NLP) i e-post, chat og andre kommunikasjonskanaler for å automatisere avtaleplanlegging, hendelsesadministrasjon og kø. JRNIs AI-drevne automatisering styrer kundekommunikasjon, lesing og respons på kundesvar kontinuerlig. Personalet ditt sjekker ganske enkelt timeplanen, forbereder og leverer enestående kundeopplevelser. Enkelt, effektivt og enkelt! JRNI-avtaler: Lever en-til-en-engasjementene som er unike!. JRNIs konverteringsoptimaliserte online kundebestillingsreiser tilbyr 1-2-3 avtaleplanlegging og en førsteklasses opplevelse som kan tilpasses for ethvert merkes utseende og preg. JRNIs brukervennlige og intuitive personalverktøy gjør det enkelt for dine ansatte å administrere alle aspekter av avtaler, fra omplanlegging, avbestilling eller bestilling til å holde styr på kundedetaljer og avtaleresultater. JRNI Events: Lever en-til-mange personlige engasjementer som øker inntekter og lønnsomhet, bygger sterkere kunderelasjoner og forbedrer kundetilfredshet og lojalitet – i stor skala. På kundesiden tilbyr JRNI Events bookingreiser som kan tilpasses for ethvert merkes utseende og preg og konverteringsoptimalisert for å gjøre det enkelt for rask registrering. På personalsiden gjør JRNIs brukervennlige og intuitive hendelsesadministrasjonsverktøy det enkelt for ansatte å overvåke viktige aspekter ved arrangementer, fra å administrere billetter til å legge til/fjerne deltakere til å kringkaste virtuelt. JRNI Virtual Queuing: Optimaliser kundeopplevelsen ved å redusere linjer og ventetider. For kunder eliminerer intelligente virtuelle køer behovet for fysisk å stå i kø. De kan enkelt bli med i køer fra hvilken som helst enhet, og deretter motta oppdateringer om køstatusen via e-post eller tekstvarsler. På personalsiden gjør JRNIs brukervennlige concierge-verktøy det enkelt for ansatte å administrere alle aspekter av køer, fra å legge til, fjerne eller omorganisere kunder i køen, til å holde styr på kundedetaljer og besøksresultater. JRNI Analytics: Ved å spore inntekter og konverteringer kan bedriften din bruke JRNI Analytics til å måle avkastning og forstå hvordan én-til-én-opplevelsene og én-til-mange-opplevelsene du leverer gir verdi. Ved å forstå kundeopplevelsesberegninger – som ventetid og ledetid – kan bedrifter sørge for at de gir kundene sine best mulig service. Og med arbeidsstyrkeoptimaliseringsdata, som personalkapasitetsrapporter, kan bedrifter forbedre arbeidsstyrkeplanleggingen på det enkelte sted, regionalt og medarbeidernivå. Koblinger og utvidbarhet Utvid mulighetene til JRNI-plattformen med en rekke forhåndsbygde apper og økosystempartnere. Nøkkelkoblinger tilbyr bedrifts-, klient-, kommunikasjons-, arbeidsstyrkeoptimalisering og søke- og analyseløsninger. I tillegg er JRNI-plattformen bygget på en moderne teknologistabel som bruker RESTful APIer. Med vårt utvidelsesrammeverk kan klienter utvide plattformens kjernefunksjoner ved å bygge tilpassede apper.