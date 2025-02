Programvare for hendelsesadministrasjon - Mest populære apper - El Salvador

Breakroom

breakroom.net

Breakroom er den neste utviklingen innen digitalt samarbeid og engasjement – ​​et fullt tilpassbart 3D-miljø bygget for alle dine virtuelle krav. Den nye arbeidsverdenen er ikke 2D-videokonferansehelvetet du har vært fanget i. Det er en oppslukende digital opplevelse som gir tilkobling, samarbeid og kommunikasjon. Remote trenger ikke å bety fjernet – skap en verden som folk ønsker å være en del av. Breakrooms ledende Metaverse-plattform er fullpakket med kraftige funksjoner og funksjonalitet som gjør det umulige mulig. Det gjør det enkelt for deg å umiddelbart lage og tilpasse din egen merkede virtuelle verden, egnet for alle typer publikumsengasjement. Fra digitale arbeidsområder, konferanser og virtuelle klasserom til filmfestivaler, boklanseringer og sosiale arrangementer, Breakroom gir deg fleksibiliteten til å gjøre alt. Du kan til og med sette opp en e-handelsbutikk knyttet til den innebygde markedsplassen i løpet av få minutter, hvor du har tilgang til tusenvis av 3D-ressurser, eller du kan tjene penger på dine egne. Breakrooms fullt tilpassbare 3D-miljø gir uendelig kreativt potensial for å skape din verden akkurat slik du ser den. Og vår Unity SDK gir deg ubegrensede muligheter for tilpasning, noe som gjør det enkelt å laste opp tilpassede regioner, innhold, spill eller andre 3D-elementer laget ditt designer. LØSNINGER OPPLEVENDE OPPLEVELSER Fra filmfestivaler og moteshow, til boklanseringer og nettverksarrangementer, alt er mulig med Breakroom. Engasjer folk i det digitale riket med en oppslukende merkevareopplevelse som inspirerer publikumsinteraksjon. Du har et tomt lerret for å lage hva du vil – den virtuelle verden er din østers. DIGITAL HQ Forestill fjernarbeid på nytt med en fullstendig tilpassbar virtuell arbeidsplass. Funksjoner inkluderer møterom, kontorer, auditorier og sosiale rom hvor ansatte kan koble seg sammen og sosialisere seg sammen. Med skjerm- og webkameradeling, tavler og meldingsverktøy, vil ditt digitale hovedkontor være et knutepunkt for samarbeidsaktivitet. VIRTUELLE EVENTS En virtuell begivenhetsplattform som lar deg få kontakt med publikum på en helt ny måte. Bro over gapet mellom fysiske og nettbaserte arrangementer med en 3D-løsning for virtuelle arrangementer for konferanser, nettverksarrangementer, utstillinger og mer, og skaper en unik og oppslukende digital opplevelse for å engasjere publikum. VIRTUELL KLASSEROM Gjør fjernundervisning til live med Breakrooms oppslukende og tilpassbare virtuelle klasserom. Et 3D-klasserom der elever kan samarbeide og engasjere seg i sanntid, uavhengig av plassering. Skap en virkelig interaktiv læringsopplevelse med innebygde samarbeids- og vurderingsverktøy for å holde elevene motiverte og engasjerte.