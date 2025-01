Programvare for hendelsesadministrasjon - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Feedbeo

feedbeo.com

Feedbeo er et verktøy for å engasjere publikum. Det forenkler spørsmål og svar-økter, direkteavstemninger og møter, inkludert alle-hender og rådhussamlinger. Funksjonene, som direkte spørsmål og svar, stemmegivning, vurdering og ordskyer, er intuitive og øker deltakelsen. Verktøyet inkluderer også en AI-assistent, noe som gjør det enkelt å lage meningsmålinger og generering av ideer. Spesielt for arbeidsmøter sørger Feedbeo for at alle kan delta og bidra. Denne inkluderende tilnærmingen er nøkkelen for å samle verdifull innsikt og ta bedre beslutninger. Det enkle å lage nettbaserte meningsmålinger med Feedbeo lar presentatører konsentrere seg om innholdet i stedet for å navigere i kompleks programvare. Den brukervennlige designen krever ingen forutgående opplæring, og muliggjør umiddelbar og problemfri bruk. Visningen for å administrere avstemningene dine og utsikten for å presentere dem for publikum fungerer som en magisk lenke. Dette løser det mangeårige problemet med å integrere nettavstemning i annen presentasjonsprogramvare, og eliminerer behovet for integrasjoner.