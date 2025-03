ECOUNT ERP

ecount.com

Siden 1999 har Ecount Inc. fortsatt å tilby en av de rimeligste og mest tilpassbare skybaserte ERP-løsningene (Enterprise Resource Planning) på markedet. Ved å tilby et fullt integrert, robust databehandlingssystem, har Ecount ERP hjulpet mer enn 20 000 små og mellomstore bedrifter over hele verden. Ecount ERP-brukere drar nytte av et standardisert program som er optimalisert for en rekke bransjer, inkludert produksjon, distribusjon, tjenestebasert, engros, konstruksjon og mer. Ved å bruke et standardisert og skalerbart ERP-program kan brukere dra nytte av funksjonsinnovasjoner og oppgraderinger uten ekstra kostnad. Det er heller ikke nødvendig å kjøpe dyrt utstyr og servere for å være vert for programmet - brukere kan få tilgang til Ecount ERP fra PCen, nettbrettet og smarttelefonen når som helst. Bedriftseiere og ledere som bruker Ecount ERP vil dra nytte av verktøy beregnet på å forbedre deres beholdning, salg, innkjøp, lager, HR og regnskapsstyring. Gjennom bruk av integrerte moduler og bestillingsportaler kan ledere og beslutningstakere ha sanntidsinformasjon fra hvor som helst i verden. For bare $55 USD per måned tilbyr Ecount ERP en fullt integrert, skybasert ERP-løsning for bedriftseiere som søker effektivitet i arbeidsflyten. Hvert abonnement inkluderer tilgang for et ubegrenset antall brukere, virtuell opplæring og ekstern støtte uten ekstra kostnad.