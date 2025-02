Enterprise Social Networking (ESN) programvare - Mest populære apper - Tunisia

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Software for sosiale nettverk (ESN) fremmer kommunikasjon og samarbeid nedenfra og opp i organisasjoner ved å tilby en digital plattform der ansatte kan samhandle sosialt, samarbeide og dele informasjon. Dette oppmuntrer til uformell, peer-to-peer kommunikasjon. I likhet med forbrukerplattformer for sosiale medier, lar ESN-programvare ansatte dele oppdateringer, bilder og meldinger direkte med sine kolleger. Organisasjoner kan bruke ESN-programvare for å øke engasjement og samarbeid mellom ansatte, spesielt i hybride eller eksterne arbeidsmiljøer, for å sikre at de har muligheter til å koble seg til, engasjere seg og sosialisere uavhengig av hvor de befinner seg. Dette kan øke moralen og den generelle medarbeidertilfredsheten. Mens ESN-programvare er en type intern kommunikasjonsplattform, skiller den seg fra ansattes kommunikasjonsprogramvare i sin hensikt. Kommunikasjonsprogramvare for ansatte tilbyr omfattende løsninger for ulike kommunikasjonsstiler (top-down, bottom-up, asynkron, synkron) og kringkasting av viktige meldinger for hele selskapet. I motsetning til dette fokuserer ESN-programvaren på uformelt, interaktivt og peer-to-peer-samarbeid, og fremmer en kultur for kunnskapsdeling og teamarbeid. Begge typer programvare er avgjørende for å forbedre intern kommunikasjon og fremme en godt tilkoblet, engasjert arbeidsstyrke.