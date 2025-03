Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandle nettsider til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop, og få tilgang til en rekke eksklusive apper for Mac, Windows. Bruk rom til å organisere apper, enkelt bytte mellom flere kontoer og øke produktiviteten din som aldri før. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Enterprise Search-programvare - Mest populære apper

Enterprise Search-programvare effektiviserer systematisk henting av lagrede data, enten det er interne data i en organisasjon eller eksterne kilder som applikasjoner og nettsteder. Disse løsningene organiserer og avgrenser data, og gir brukerne mulighet til sikker tilgang til og lokalisere informasjon på tvers av ulike kilder som databaser, dokumenter, applikasjoner, nettsteder og intranett. Det gagner brukere på tvers av ulike roller og team i en organisasjon, ettersom tilgang til data fra flere databaser og delte kilder er integrert for å oppnå en rekke oppgaver i et forretningsmiljø. I tillegg kan enterprise search-programvare tilby søk som en tjeneste-funksjonalitet, som gjør det mulig for bedrifter å eksponere spesifikke data og informasjonskilder på en sikker måte, som produktkataloger, videoer og markedsføringsinnhold, til eksterne plattformer som mobilapplikasjoner og nettsteder.