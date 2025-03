Enterprise Search-programvare - Mest populære apper

Vectara

Vectara er en LLM-drevet plattform for samtalesøk og kunnskapsoppdagelse som lar bedrifter ha intelligente samtaler over sine egne data (tenk ChatGPT men for dataene dine). Utvikler-først gir plattformen en enkel API og gir utviklere tilgang til banebrytende NLU (naturlig språkforståelse)-teknologi med bransjeledende relevans. Med Vectaras «Grounded Generation» kan bedrifter raskt, trygt og rimelig integrere klassens beste semantiske søk og spørsmålssvar i applikasjonen, kunnskapsbasen, nettstedet, chatboten eller supporthelpdesk. Funksjoner som "Øyeblikkelig indeksering", "Cross Attentional Neural Re-ranking" og "Abstractive Summarization" sikrer at den nyeste informasjonen alltid er tilgjengelig og at kun de mest relevante svarene presenteres for brukeren. Videre er resultatene oppsummert på naturlig språk med henvisninger gitt, slik at brukerne kan forstå og stole på sannheten til svarene. Fordi Vectara kun indekserer dine egne forretningsdata, er risikoen for hallusinasjoner så godt som eliminert, det vil si at svarene som genereres er basert på faktisk sannhet - kundedata, som overføres og lagres i kryptert form, brukes aldri til å trene Vectara-modeller. Nett- og applikasjonsutviklere kan registrere seg uten kostnad, med sjenerøse datagrenser, for enkelt å legge til semantiske søkefunksjoner til applikasjonene sine. Vectaras kraftige ende-til-ende-plattform er selvoptimaliserende og lett å konsumere via enkle API-er, og setter virksomheter i gang på bare noen få minutter og uten å kreve tillegg av noen spesialiserte ingeniører eller infrastruktur. Å få dataene dine indeksert er like enkelt, takket være støtte for alle standard dokumenttyper og dataformater som finnes i bedriften. Besøk Vectara.com for mer informasjon.