Mest populære Nylig lagt til Enterprise Content Delivery Network (eCDN) programvare - Mest populære apper - Mosambik

Et Enterprise Content Delivery Network (eCDN) bruker privat infrastruktur for å distribuere innhold innenfor en bedriftsbrannmur. I motsetning til tradisjonelle CDN-er, som er designet for bredskala innholdslevering over lange avstander, fokuserer eCDN-er på å levere innhold av høy kvalitet effektivt innenfor bedriftsnettverk. De optimerer videoruting for å sikre at innhold leveres fra nærmeste kilde til brukeren, og forbedrer ytelsen og minimerer båndbreddeforbruket. Mens både CDN-er og eCDN-er takler lignende utfordringer, dekker de forskjellige behov. Tradisjonelle CDN-er utmerker seg ved å levere høybåndbreddemedier til store publikum utenfor bedriftsnettverk, og sikrer en stabil flyt av data over store avstander. Derimot er eCDN-er skreddersydd for å distribuere innhold blant ansatte innenfor samme bedriftsnettverk, og utnytte interne ressurser for effektiv og sikker innholdslevering.