Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® er et raskt voksende cybersecurity-selskap med fokus på kontinuerlig teknologisk innovasjon. Siden etableringen i 2014 i København, basert på den vinnende ideen om CTF -verdensmestere, har Heimdal opplevd spektakulær vekst ved proaktivt å bygge produkter som forventer trusselcape -trender. Selskapet tilbyr en flerlags sikkerhetssuite som kombinerer trusselforebygging, patch og kapitalforvaltning, endepunktrettighetsstyring, og antivirus og postsikkerhet, som sammen sikrer kunder mot cyberattacks og holder kritisk informasjon og intellektuell eiendom trygt. Heimdal har blitt anerkjent som en tankeleder i bransjen og har vunnet flere internasjonale priser for sine løsninger og oppretting av pedagogisk innhold. Heimdalprodukter består for tiden av 10 produkter og 2 tjenester. Den tidligere kategorien omfatter trusselforebyggende endepunkt, trusselforebyggende nettverk, patch og kapitalforvaltning, privilegert tilgangsstyring, applikasjonskontroll, neste generasjon endepunkt antivirus, ransomware krypteringsbeskyttelse, e-postsikkerhet, forebygging av e-postbedrager og fjernkontroll. Sistnevnte er representert ved endepunktdeteksjon og respons, samt utvidet deteksjon og respons, eller EDR og XDR for kort. For øyeblikket er Heimdals cybersecurity -løsninger distribuert i mer enn 45 land og støttet regionalt fra kontorer i over 15 land, av mer enn 175 høyt kvalifiserte spesialister. Heimdal er ISAE 3000 sertifiserte og sikrer mer enn 2 millioner endepunkter for over 10.000 selskaper. Selskapet støtter sine partnere uten innrømmelser på grunnlag av forutsigbarhet og skalerbarhet, med et felles mål om å skape et bærekraftig økosystem og et strategisk partnerskap.