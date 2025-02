Programvare for kryptering - Mest populære apper - Slovakia

Tresorit

tresorit.com

Tresorit er en ende-til-ende-kryptert, null-kunnskapssamarbeidsplattform for innhold som gjør det mulig for sikkerhetsbevisste selskaper å administrere, synkronisere, signere og dele filene sine trygt. I motsetning til andre offentlige skyleverandører, har Tresorit ingen tilgang til brukernes filer, noe som sikrer maksimal konfidensialitet. - Kompromissløs sikkerhet: Filene dine er beskyttet fra det øyeblikket du laster dem opp til skyen til de når den tiltenkte mottakeren. Det er teknisk umulig for noen andre å få uautorisert tilgang til filene dine. – Sømløst og sikkert teamarbeid: Enten det er personopplysninger for HR-dokumenter, juridiske kontrakter, økonomiske planer eller topphemmelige FoU-prototyper – Tresorit tilbyr et digitalt arbeidsområde der de svært sensitive dokumentene dine forblir trygge. - Kraftige kontroll- og overvåkingsalternativer: Administrer og overvåk alle brukere og deres informasjon og aktiviteter. Tresorit tilbyr kraftige kontrollfunksjoner slik at du kan være sikker på at de rette ansatte får tilgang til de riktige filene. -Tresorit er den ideelle utfyllende løsningen for enhver virksomhet som opererer i en sterkt regulert bransje der overholdelse av strenge standarder er et must. Tresorit kan distribueres sammen med Microsofts løsninger for å støtte GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA eller ITAR. Vår klientside ende-til-ende krypteringsteknologi garanterer at de mest sensitive dokumentene dine alltid forblir beskyttet.