Programvare for kryptering - Mest populære apper - Algerie

Krypteringsprogramvare bruker kryptografi for å sikre konfidensialitet og integritet til data. Bedrifter bruker denne programvaren for å sikre at bare autoriserte parter kan få tilgang til informasjonen, noe som minimerer risikoen for eksponering eller brudd. Ved å transformere lesbare data til et kryptert, uforståelig format, gjør krypteringsprogramvare dataene nesten umulige for uautoriserte brukere å tyde. Bedrifter kan implementere kryptering på tvers av kommunikasjon, databaser og ulike typer filer eller lagringssystemer. Det kan brukes på data i hvile, data under transport og data i bruk, noe som gjør det spesielt verdifullt for å beskytte sensitiv informasjon, for eksempel personlig identifiserbar informasjon (PII), beskyttet helseinformasjon (PHI) og betalingskortindustrien (PCI) data.