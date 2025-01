Mest populære Nylig lagt til Programvare for håndtering av krypteringsnøkler - Mest populære apper - Ungarn

Programvare for administrasjon av krypteringsnøkler er utviklet for å overvåke administrasjon, distribusjon og lagring av krypteringsnøkler. Effektiv administrasjon garanterer at disse nøklene – og følgelig krypteringen og dekrypteringen av sensitiv informasjon – kun er tilgjengelig for autoriserte personer. IT- og sikkerhetseksperter er avhengige av disse verktøyene for å sikre tilgang til svært sensitive data. Denne programvaren tilbyr også funksjoner for å beskytte nøkler mens de er lagret og inkluderer sikkerhetskopieringsmuligheter for å forhindre tap av data. Dessuten letter det sikker distribusjon av nøkler til autoriserte parter og håndhever retningslinjer for nøkkeldeling.