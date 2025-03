Velocity Global

Velocity Global akselererer fremtiden for arbeid utover grensene. Den globale arbeidsplattformen forenkler arbeidsgiver- og talentopplevelsen for å jobbe med hvem som helst, hvor som helst, uansett. Arbeidsgivere og talent engasjerer seg med bare et klikk gjennom sin proprietære skybaserte arbeidsstyrkestyringsteknologi, støttet av personlig ekspertise og uovertruffen global skala. Som den største globale arbeidsgiveren (også kjent som International PEO) i 185 land og alle 50 USA, er mer enn 1000 merker avhengige av Velocity Global for å bygge globale team uten kostnadene eller kompleksiteten ved å sette opp utenlandske juridiske enheter eller statlige registreringer. Selskapet tilbyr tilleggstjenester, inkludert Independent Contractor Compliance for å vurdere en arbeidsstyrke, og Agent of Record (AoR) for å strømlinjeforme betalinger til entreprenører. Velocity Global ble kåret til en "Leader" i Global Employer of Record-tjenester av det fremtredende analytikerfirmaet NelsonHall. Selskapet ble grunnlagt i 2014 og har hundrevis av ansatte på seks kontinenter.