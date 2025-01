Mest populære Nylig lagt til Employer of Record (EOR) programvare - Mest populære apper - Oman

Employer of Record (EOR) programvare gjør det mulig for bedrifter å ansette ansatte i andre land uten å måtte etablere en juridisk enhet i disse regionene. Disse plattformene forenkler hele ansettelsesprosessen, fra innkjøp og screening til administrasjon av lønn, fordeler og overholdelse. Ansatte kan bruke programvaren til å be om fri, fullføre onboarding og utføre andre oppgaver. Selv om det opprinnelige selskapet styrer oppdrag og styrer ytelsen, fungerer EOR som den juridiske arbeidsgiveren, og påtar seg alle tilknyttede risikoer og forpliktelser. EOR håndterer avgjørende HR-ansvar, inkludert fordelsadministrasjon, skatteadministrasjon, overholdelse av lokale arbeidslover og lønnsbehandling. Denne løsningen er perfekt for selskaper som ønsker å ekspandere globalt uten kompleksiteten ved å sette opp en lokal enhet, slik at de kan ansette raskt og i full overensstemmelse med internasjonale forskrifter.