Programvare for ansattplanlegging - Mest populære apper

Celayix er en AI-drevet arbeidsstyrkeadministrasjonsplattform som tilbyr ansattes planlegging, tids- og oppmøtesporing og ulike løsninger for arbeidsstyrkeadministrasjon. Dette verktøyet er spesielt nyttig for store bedrifter innen helsevesen, sikkerhet, detaljhandel og andre sektorer som ønsker å forbedre planleggingseffektiviteten og spare tid og penger. Celayix-planlegging kan bidra til å kutte tidsinnsats for tidsplaner med opptil 95 %, da den genererer tidsplaner på minutter basert på ansattes tilgjengelighet, ferdigheter og ytelse. Verktøyet tilbyr en automatisk erstatningsfunksjon for å håndtere sykemeldinger, manglende oppmøte og endringer i siste liten, og kan dekke opp til $2600 per ansatt per år i fraværskostnader. Med Celayix kan bedrifter enkelt administrere ansattes tidsplaner, spore oppmøte og finne kvalifiserte erstattere for plutselige endringer. Plattformen tilbyr ulike integrasjoner og ressurser, inkludert blogger, casestudier, infografikk og videoer for å gi brukerne all nødvendig informasjon om verktøyet. Celayix tilbyr ulike funksjonspakker som dekker ulike behov og budsjetter, med en gratis prøveversjon for å hjelpe brukere med å evaluere verktøyet før de tar en beslutning. Kunder kan komme i kontakt med Celayix support via støttesiden eller kontakte selskapet direkte. Totalt sett kan bedrifter som leter etter en omfattende programvare for arbeidsstyrkeadministrasjon dra nytte av Celayix sine AI-drevne løsninger.