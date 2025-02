Programvare for ansattplanlegging - Mest populære apper - Tadsjikistan

Workee

Workee er en programvare som allerede hjelper 6000 frilansere og fagfolk med å administrere virksomhetene sine på nettet (som private lærere, veiledere, coacher, designere, frilansskribenter og mange flere). Workee oppretter en personlig nettside med innebygd bestilling, planlegging og betalinger på mindre enn 1 minutt, slik at du kan få booket og betalt direkte og autopilotarbeid og klientadministrasjon ut av boksen. Workee hjelper frilansere som allerede har kunder med å jobbe mer effektivt med dem og skalere virksomheten ut av boksen. Ifølge brukerne våre sparer Workee 10 timer per uke og tusenvis av dollar per måned. Workee har to planer: Starter og Pro. Workee Starter-plan er gratis uten et månedlig abonnement og 0 % transaksjonsgebyrer fra Workee. Den er designet for profesjonelle som akkurat er i gang, og inkluderer følgende: Grunnleggende maler for en personlig nettside 1 Tidsplan for tilgjengelighet 2 Tidsrom for avtaler 2 Workee-prosjekter for engangsjobber og tjenester 3 Fakturaer per måned Workee Pro-planen er tilgjengelig med et månedlig abonnement og 0 % transaksjonsgebyr fra Workee. Pro-planen er perfekt for profesjonelle og aktive brukere som søker avanserte funksjoner og tilpasningsmuligheter. Her er grunnen til at Pro-planen passer godt: 1. Pro-nettsidemaler. Forbedre bedriftens merkevarebygging med nesten dusinvis av nye profesjonelle maler og stiler, tilpassede farger og merkevarebygging. 2. Tilpasset SEO. Få organisk trafikk og skil deg ut med merkevarebygging. Sett opp egendefinerte titler og beskrivelser for et personlig Workee-nettsted. 3. Ubegrensede tidsplaner, tidsluker, fakturaer og prosjekter. 4. Profesjonelle bookingregler. Begrens når du kan få neste bestilling, legg til automatiske pauser mellom samtaler og begrens maksimalt antall økter per dag.