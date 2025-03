Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Medarbeiderhenvisningsprogramvare letter HR-personell, rekrutteringspersonell og ansettelsesledere i å administrere ansattes henvisningsprogrammer (ERP). Disse plattformene gjør det mulig for ansatte å henvise venner, bruke nettverkene deres og engasjere seg i bedriftsomfattende ansettelsesinitiativer. Ved å oppmuntre ansatte til å opptre som merkevareforkjempere, forbedrer disse verktøyene ansattes engasjement gjennom funksjoner som gamification, fremme sosial deling. I tillegg effektiviserer de rekrutteringsprosessen ved å administrere henvisningsbonuser effektivt. Denne programvaren støtter vanligvis tilgjengelighet for flere enheter, og gir ansatte mulighet til å henvise kvalifiserte kandidater på en enkel måte, uavhengig av plassering. Integrasjon med søkersporingssystemer (ATS) eller kjerneprogramvare for HR forbedrer dens nytte og sømløs drift innenfor organisatoriske rammer.