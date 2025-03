Programvare for henvisning til ansatte - Mest populære apper - Vatikanstaten

ERIN

erinapp.com

ERIN er en ansatthenvisnings- og intern mobilitetsplattform som driver 5 ganger flere ansettelser fra ansattehenvisninger og halverer omsetningen. ERIN engasjerer ansatte med automatiserte varsler, enkle henvisninger, interne mobilitetsfunksjoner og gamification-funksjoner for å få dem til å delta i talentanskaffelse mer effektivt og hyppigere. ERINs intuitive mobilapp og nettsted lar ansatte foreta henvisninger på mindre enn 30 sekunder, spore bonusene deres og vokse sine egne karrierer i bedriften din! Det beste er at teamet ditt for anskaffelse av talent endrer absolutt ingenting om hvordan de opererer i dag, de kan fortsette å jobbe fra ATS for å administrere kandidater. ERIN er 100 % automatisert og integreres enkelt med din eksisterende ATS og HRIS. Fra henvisning til lønning er det ingen admin tid som kreves. Er politikken din full av spesielle unntak? Ytterligere insentiver for mangfoldsansettelser? Lagdelte betalinger fokusert på oppbevaring? Ulike valutaer i forskjellige land? Ikke noe problem! ERIN er designet for å automatisere hver eneste detalj i politikken din, slik at du kan administrere henvisninger automatisk og i hvert land du opererer i.