Programvare for ansattgjenkjenning - Mest populære apper - Togo

AdvantageClub.ai er en global ansattes engasjementsplattform som kjører arbeidsplassopplevelse og velvære med funksjoner som belønning, anerkjennelse, fordeler, fleksible ansattes fordeler og samfunnsbygging på en enhetlig plattform. * AdvantageClub.ai er en ende-til-ende digital belønnings- og anerkjennelsesplattform som lar ledere og organisasjoner anerkjenne ansatte for deres innsats, alt med klikk på en knapp. Gjennom plattformen kan ansatte gi high-fives, likes, kommentarer og mer for å vise deres takknemlighet for kollegene. FoU -plattformen er matchet med en global belønningsinnløsningsmarked som lar ansatte velge mellom over 10.000 globale merker. * Perks & Privileges -løsningen lar organisasjoner legge til noe spesielt til de ansattes inntekter ved å tilby unike og eksklusive bedriftstilbud og tilbud over hele landet. Gjennom de fleksible fordelene som tilbyr, kan selskaper lage flere typer lommebøker for ansatte som er kuratert til spesifikke markedsplasser, for eksempel velvære, arbeid fra hjemmet og L & D-lommebøker. * Fellesskapet og morsom sone -løsning bringer flere ansattes engasjementsprogrammer under en plattform. Med programmer som intra-Corporate spill med live toppliste, peer-to-peer markedsplasser og hobbyglubber, tilbyr denne løsningen noe unikt for å bringe ansatte av alle typer organisasjoner sammen. * Den økonomiske velværeløsningen hjelper ansatte til å bli økonomisk kunnskapsrike ved å tilby fasiliteter for å spare, få lån og motta lønnsforskudd til rimelige priser og null renter. <> Om AdvantageClub.ai AdvantageClub.ai er en global ansattes engasjementsplattform med funksjoner som belønning, anerkjennelse, samfunnsbygging og Flexben på en enhetlig plattform. Det gir ende-til-ende-løsninger for å lette ansattes engasjement gjennom eksklusive privilegier og belønninger fra sine 10.000+ merkevarepartnere. AdvantageClub.ai ble opprettet i 2016, og er et hjernebarn av UCLA Postgraduates Sourabh Deorah og Smiti Bhatt Deorah, som identifiserte ansattes fordeler som et rom for å skape forstyrrelser ved bruk av data mining og analyser. Siden den gang har det vært å omdefinere ansattes fordeler utover tradisjonelle Provident Fund og bedriftens rabattpolitikk. For tiden med hovedkontor i Delaware, har AdvantageClub.ai over 5 millioner brukere med en imponerende klientportefølje med BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target og mange flere, med tilstedeværelse i over 100 land. Selskapet er stolt av å tilby et skalerbart, tilpassbart, kostnadseffektivt program for å heve ansattes engasjement. Den enhetlige plattformen tilbyr et bredt utvalg av anerkjennelsesprogrammer, inkludert milepæl/jubileum/tjenestepriser, i sanntids spotbonuser, automatiserte insentiver, peer-to-peer takknemlighet, ombordprogrammer, velværeprogrammer og kvartalsvise og årlige ytelse priser. I 2022 ble AdvantageClub.ai tildelt ‘Excellence in Global R & R -program,’ ‘Excellence in Employee Engagement,’ og ‘Excellence in Employee Experience’ av World HRD Congress. Med sitt eneste oppdrag for å hjelpe organisasjoner med å holde sine ansatte engasjert og drevet, støttes Advantage Club-appen av en robust ansattes engasjementsløsning som tilbyr en best-in-class opplevelse for brukerne. Plattformen er innstilt på å revolusjonere industrien ved direkte å påvirke rekruttering og oppbevaring av ansatte gjennom et uttømmende ansattes engasjementsverktøy. <> Oppdrag AdvantageClub.ai ser for seg en verden der ansatte er svært engasjerte og glade, og hver arbeidsplass, stor eller liten, har en positiv kultur for takknemlighet og anerkjennelse. Den tar sikte på å hjelpe organisasjoner med å bygge og drive ansattes erfaring og engasjementsprogrammer som resonerer med deres kultur og verdier.