Programvare for ansattefordeler - Mest populære apper - Salomonøyene

Batik er one-stop-løsning for fordeler og fordeler som samsvarer med behovene til dagens ansatte. Vi hjelper HR-er med å tilpasse fordelene som trengs med dagens ansatte og gjøre fordelsløsninger enkle og enkle å engasjere seg i, noe som gjør arbeidsplassen din medarbeidersentrert. Det som skiller Batik fra andre fordelsleverandører er dens forpliktelse til å omforme fordelene til å være håndgripelige, personlig tilpassede, inkluderende og tilgjengelige. Denne forpliktelsen sikrer at hver ansatt føler at fordelene deres er skreddersydd til deres unike behov og preferanser. Batiks eksklusive fordelspakke er gjennomtenkt kuratert for å garantere at hver ansatt har tilgang til fordeler som er relevante og meningsfulle for dem. Administratortilgang lar HR se fordelene de kan aktivere for sine ansatte. Personale og ansatte kan benytte fordeler til eksklusive priser.