Programvare for ansattefordeler - Mest populære apper - Algerie

Programvare for ansattes fordeler gjør det mulig for bedrifter å tilby og administrere tilleggsfordeler for sine ansatte. Disse fordelene inkluderer å administrere refusjon av undervisning, gi matkuponger, arrangere skytteltjenester og organisere aktiviteter utenfor stedet. Kjent som frynsegoder, tilbys fordeler sammen med standardfordeler som helseforsikring, uføreforsikring, pensjonsordninger, livsforsikring, familiepermisjon (FMLA) og betalt fri. Disse verktøyene er utviklet for HR-avdelinger for å forbedre bedriftskulturen, forbedre arbeidsmiljøet og fremme ansattes trivsel.