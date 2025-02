Programvare for overvåking av ansatte - Mest populære apper - Sverige

Trackabi

trackabi.com

Trackabi er utmerket programvare for tidsregistrering, ansattovervåking, skjermbildefangst og URL-sporing, planlegging av ansattes permisjon, GPR-rutesporing, utarbeidelse av timerapport, prosjektplanlegging og estimering, fakturering og betalingsadministrasjon. Trackabi fokuserer på små og mellomstore bedrifter. Trackabi gjør tidsregistrering effektiv og engasjerende takket være sin gamification-tilnærming. Brukere kan tjene prestasjoner og karmapoeng når de når spesifikke mål definert av en leder. Produktstyrker: — Trackabi Desktop Timer for Windows, Linux og macOS kan automatisk registrere tid arbeidet og utarbeide daglige brukeraktivitetsstatistikker. Den kan oppdage inaktiv tid, ta skjermbilder, spore nettleser-URL-er og registrere applikasjoner som brukes, og skille mellom jobb- og fritidsapper. — Trackabi-mobilapplikasjonen kan spore tid og registrere GPS-ruter. Den inkluderer også en permisjonsplandel og en praktisk Innsiktsdel for å kontrollere andre brukeres aktivitet, se skjermbilder og andre data. — Gamifisering av tidssporing: prestasjoner og karmapoeng for høyere motivasjon og økt engasjement. — Svært tilpassbare timelister: Timelister kan redigeres som regneark i Excel og tilbyr mange tilpasningsalternativer (data som skal vises, obligatoriske felt, ekstra egendefinerte felt, etc.). — Ledelse av ansattes permisjoner integrert med timelister: Personlig fridagskalender for hver ansatt og en felles permisjonsplan med forespørsel/godkjenningsprosessen. Ansattes permisjoner kan inkluderes i timelister for å gjøre det lettere for ledere å sikre at dataene er fullstendige. — Tilpassbare tidsrapporter: Tidsrapporter kan genereres fra en timeliste basert på brukerinnstillinger og deles via eksterne lenker eller eksporteres til Excel eller PDF. — Fakturering og betalinger: Fakturaer kan opprettes fra rapporter eller uavhengig og sendes til kunder via e-post. Systemet gjør det mulig å legge inn klientbetalinger og spore totaler og forfalte fakturaer. — Prosjektplaner og estimater: Prosjektplaner med inndeling etter milepæler, oppgaver og deloppgaver tillater nedenfra og opp tid og budsjettestimering. Estimerte beløp kan matches mot live data fra ansattes timelister. — Brukertilgangsroller: Systemet støtter avanserte brukertilgangsroller basert på redigerbare rettigheter. I tillegg kan hver bruker få tilgang til mange firmakontoer - bli med i et selskap som ansatt og opprett firmakontoen hans med samme brukernavn. — Klienttilgang: Kunder kan inviteres til å få tilgang til lagrede tidsrapporter, fakturaer og timelister relatert til prosjektene deres. Det hjelper en klient med å holde et øye med tiden brukt av entreprenøren og kontrollere utgiftene. — Git Commits Import: Importere commits fra Git og konvertere dem til tidsregistreringer er en utmerket funksjon for programvareutviklere. Git-forpliktelsene med kommentarer kan konverteres til timelisteoppføringer. — Informative dashboards: Et dashbord i fugleperspektiv viser sammendrag av arbeidstid, ansattes fraværsdager og varsler om manglende tidsrapporter (kortere tid enn forventet). — Bedriftsdatainnsikt: En detaljert oversikt over hver ansatts daglige aktivitet som viser arbeidet tid, tid lagt til en timeliste, brukte applikasjoner, skjermbilder, ledig tid, GPS-ruter, etc.