Ansattes intranettprogramvare - Mest populære apper - Tadsjikistan

Team Engine

teamengine.io

Arbeidsgivere av valg bruker teammotor for å rekruttere, beholde, engasjere og forbedre deres feltarbeid. Team Engine er en HR -automatiseringssuite som hjelper med å vokse selskaper med å utkoble for topp talent og implementere beste praksis i ansattes engasjement. Organisasjoner kan ta farvel med manuelle, usammenhengende, tidkrevende prosesser og hei til intuitiv, tilpassbar programvare som automatisk utfører de kritiske, tidsfølsomme komponentene i en eksepsjonell talentstrategi. For tiden brukt av hundrevis av voksende selskaper, henvender Team Engine's tekst-første kommunikasjonsplattform seg til de unike behovene til organisasjoner med en distribuert arbeidsstyrke i feltet. Det er fordi feltarbeidere leter etter hastighet og enkelhet, både i ansettelsesprosessen og i deres daglige arbeid. Med teammotor kan organisasjoner overvinne engasjementsutfordringer som er unike for sin bransje til å utkoble og ansette de beste menneskene først, og deretter drive oppbevaring og engasjement med jevn kommunikasjon og tilbakemeldingsmuligheter. Teammotor vil hjelpe organisasjoner: * Finn og ansett flotte mennesker: Automatiser de overflødige oppgavene i ansettelsesprosessen slik at de kan tilføre verdi der det betyr mest. * Motiver og beholde kvalitetsansatte: Få nye ansettelser til en god start med strukturerte en-til-en og muligheten til å gi tilbakemelding på opplevelsen. * Utfør og kontinuerlig forbedre: Bygg tilknytning over hele selskapet for å få gjort arbeid, skape effektive prosesser og pleie en kultur for vekst og utvikling. Et glimt av hvordan teammotor hjelper: * SMS med skrivebordsløse ansatte og jobbsøkere * Automatisert meldinger for tidssensitiv kommunikasjon (f.eks. Intervjupåminnelser og frister for innmelding) * Innebygd rekrutteringsreklame på Craigslist, Facebook og Instagram * Oversatt kommunikasjon for spanske høyttalere * Et sentralisert knutepunkt for organisering av all rekrutteringsaktivitet og søkerdetaljer * Diversifisering av kandidatinnkjøp for større rekkevidde