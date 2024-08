Ansattes intranettprogramvare - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

Et intranett er et begrenset, privat nettverk tilgjengelig på nettet, vanligvis brukt av en bestemt gruppe, for eksempel et team eller en bedrift. Ansattes intranett er designet for å tilby ansatte en sentralisert plattform for samarbeid, mediedeling, kommunikasjon, opplæring, tilbakemeldinger og diverse andre oppgaver. Løsninger for ansattes intranett gjør det mulig for bedrifter å velge eller kombinere funksjoner fra ulike typer programvare, som intern kommunikasjon eller forretningsinnholdsstyringssystemer. Hvis et intranett mangler en innebygd funksjon, integreres det ofte med populære programvareløsninger, slik at brukere kan få tilgang til disse verktøyene direkte fra intranettportalen.