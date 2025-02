Programvare for ansattes erfaring - Mest populære apper - Tunisia

Quantum Workplace

Quantum Workplace var banebrytende for noen av de tidligste ansattes engasjement og resultatprogramvare for over 20 år siden, og har siden samarbeidet med tusenvis av organisasjoner for å heve ansatt, team og forretningssuksess. På slutten av dagen hjelper det ledere å koble prikkene mellom engasjement og ytelse med intuitive og brukervennlige verktøy, inkludert omfattende og automatiserte ansatteundersøkelser; målinnstilling og sporingsverktøy; Peer-to-peer anerkjennelse; Tilbakemelding i sanntid; kontinuerlig en-til-en; Smarte talentanmeldelser; og robuste menneskers analyser. * Ta undersøkelser: Motta pushvarsler for pulsundersøkelser og hold oversikt over alle undersøkelser du har blitt invitert til å fullføre. * Har virkning på 1-mot-1-samtaler: Gjennomgå svar, agendaelementer og kommentarer for 1-mot-1-ene. Ta notater under din ansikt til ansikt-samtale for å henvise tilbake til senere. * Gi anerkjennelse: Bruk Quantum Workplace -appen for å se og postgjenkjenning for kollegene. * Følg måloppdateringer: Hold deg oppdatert om eventuelle måloppdateringer som skjer på arbeidsplassen din. * Tilbakemelding: Bruk praktiske snarveifunksjoner for å gi eller be om tilbakemelding i øyeblikket. * Private merknader: Fang private merknader som automatisk synkroniseres med kvantearbeidsplassen din for senere referanse. Quantum Workplace har bidratt til sømløst å fange tusenvis av ansattes stemmer, gi intuitiv innsikt og veiledning til ledere og transformere arbeidsplassen til det bedre. Med 9000 organisasjoner som ble undersøkt årlig, har Quantum Workplace vokst til Nord -Amerikas største database over ansattes engasjementsdata - gjennom dets kjerneengasjement og ytelsesplattform og nasjonalt anerkjent beste arbeidssteder. Selskapet holder ansatte tilkoblet, justert og på veien til suksess. Dets engasjement, ytelse og etterretningsløsninger gir teamene mulighet til å holde fokus og engasjert og levere kraftige forretningsresultater.