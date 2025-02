Programvare for ansattes erfaring - Mest populære apper - Turks- og Caicosøyene

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle er en prisbelønnet ansattes engasjement og anerkjennelsesplattform som hjelper HR-fagfolk å bygge vinnende arbeidskulturer gjennom innovative AI-drevne og SaaS-baserte løsninger, nemlig Vantage-belønninger, Vantage Pulse, Vantage Perks og Vantage Fit. Det kan skilte med en brukerbase på over 2 millioner ansatte fra mer enn 700 kunder over hele kloden. Ansatte som bruker plattformen kan bytte belønningspoeng for gavekort fra over 1000 merker med en global belønningskatalog, handle produkter fra Amazon Store, bokopplevelser eller kjøpe varer fra alternativer tilgjengelig i mer enn 59 land. Det tillater også sømløs integrasjon med verktøy som team og Slack for å gjøre anerkjennelse problemfritt. Plattformen tilbyr en rekke fordeler som lange tjenestepriser, inkludert jubileumspoeng, en årbok for digital tjeneste og en dedikert milepælkatalog. Vantage Circle er også den foretrukne partneren for Microsoft -team, PeopleStrong og andre HRMS/HCM -plattformer. Appen vår er designet for å forbedre teamets ytelse og verdsettingskultur, og tilbyr en omfattende pakke med funksjoner: * Sosial anerkjennelse: Feir prestasjoner med peer-to-peer anerkjennelse, priser, merker og toppliste. * Milestone -feiringer: Gå aldri glipp av spesielle øyeblikk med automatiserte bursdags- og service jubileumsønsker. * Global Rewards -katalog: Innløse poeng for gavekort, varer og unike opplevelser i over 70 land. * Amazon Business Integration: UTIGHELSE BEHANDLIG BELEGGEPUNNINGER FOR ET STORE STORE AMASON -PRODUKTER. * Flerspråklig støtte: Tilgjengelig på 13 språk for å imøtekomme en global arbeidsstyrke. * Sømløs integrasjon: Integrerer jevnt med sosiale plattformer, SSO og HRIS -systemer.