Kommunikasjonsprogramvare for ansatte - Mest populære apper - Tadsjikistan

En første av sitt slag, en serie markedsføringsverktøy for sosiale medier for å hjelpe deg med å generere mer rekkevidde, presentere innholdet ditt bedre på media, spore og måle aksjene dine. Det er ditt one-stop verktøysett for å konvertere koblingene du deler til smarte lenker. Selvfølgelig kan du forkorte koblingene dine ved hjelp av Socxly. Men det er mye mer med det under panseret: presenterer bedre ved å redigere og skape. * Sosiale kort: Brukere på sosiale medier Klikk på bilder i innlegget ditt stort sett. Du mister klikkattribusjon og trafikk ved å legge ut bilder og lenker separat på sosiale medier. Socxly lar deg legge ut bildene dine som klikkbare sosiale kort med dine egne tilpassede bilder. * Eier lenkene ved å merke dem: i stedet for å legge ut koblinger med generiske domener, bruk ditt eget merke, kampanje og kontekst med dine egne domener. Rediger og endre den bakre halvdelen av koblingene for å gjøre dem relevante for aksjene du gjør. * Magnetiser koblingene dine til tredjeparts nettsteder ved hjelp av CTA-bannere: Opprett, sett inn og server CTA (Call to Action) bannere på tredjepartsinnhold Korte lenker for å drive merkevaresynlighet og omdirigere trafikk tilbake til nettstedet ditt eller hvilken som helst destinasjonsside. * Del filer som lenker for publikum: PPTS, Excels, PDF -er og mer. Nå kan du dele dem på sosiale medier ved å bruke en kort lenke på tvers av alle kanaler der publikum vil kunne laste ned dem. * Organisk kampanje: Opprett og publiser organiske kampanjesposter for dine samfunn med merkevareinteressenter og påvirkere for å dele og forsterke dem til deres sosiale forbindelser, fra e -post- eller interne kampanjesider.