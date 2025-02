Employee Advocacy Software - Mest populære apper - Tadsjikistan

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli er en prisvinnende forkjemper for markedsføring og salg av SaaS-plattformen. Gjennom et vakkert og brukervennlig grensesnitt hjelper SoAmpli bedrifter med å gjøre salgsteamet om til sosiale selgerstjerner som øker salget og styrker merkevarene. SoAmpli-plattformen forenkler opprettelsen av et sentralisert rom for ledere for markedsføring og sosiale medier for raskt å distribuere fullt godkjent, 100 % on-brand innhold til salgsteamet og ansatte, noe som gjør det ekstremt enkelt for brukere å legge ut – eller planlegge i forhånd - bedriftsinnhold på deres personlige sosiale medieprofiler. Brukere kan legge ved en rekke sosiale mediekontoer til SoAmpli-profilen deres, inkludert Twitter, Facebook, LinkedIn og Instagram. Alle lenker blir automatisk forkortet, noe som gjør det mulig å følge deres reise gjennom nettet og bringe tilbake informasjon om klikk-gjennom, antall delinger og total rekkevidde. Bedrifter kan deretter samle unik innsikt med SoAmplis sanntidsstatistikk og nedlastbare dashboards for å hjelpe med å måle suksess og vise frem sosialt innholds ROI. I løpet av 30 dager kan SoAmpli generere 30 % mer relevant prospektering for bedrifter, øke og vise frem ROI av deres digitale innhold, samtidig som de får unik innsikt og får tilgang til nye, uutnyttede veier til markedet på sosiale medier. Samtidig hjelper SoAmpli med å bygge bro over det svært kostbare gapet mellom markedsførings- og salgsdisiplinene, og gir effektivt salgsteamet innholdsammunisjon – skapt av markedsføring – for å lukke flere avtaler og fremme sterkere relasjoner på sosiale medier.