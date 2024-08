Employee Advocacy Software - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

Bedrifter utnytter programvare for ansattes advocacy for å gi ansatte mulighet til å spre godkjent merkeinnhold og informasjon gjennom deres individuelle sosiale medieplattformer. Disse programvareverktøyene letter opprettelsen av innholdsbiblioteker, og sikrer at ansatte enkelt kan dele merkede materialer via mobil, e-post eller sosiale medier. Ved å engasjere interne team utvider disse verktøyene et selskaps sosiale fotavtrykk, og øker ansattes engasjement og merkevarelojalitet ettersom ansatte forvandles til dedikerte merkevareambassadører. Dessuten gir programvaren merkevareteam og ledere for sosiale medier kontroll over selskapets stemme og meldinger på tvers av ulike sosiale kanaler.