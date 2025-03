Nødvarslingsprogramvare - Mest populære apper

iLobby

Ilobby er den globale lederen innen anlegg og besøkende ledelse for komplekse foretak og regulerte næringer. Ilobby's Facility PLATFORM -plattforms kompliserte arbeidsmiljøer er distribuert over mer enn 6000 nettsteder over hele verden, og ved å optimalisere og automatisere viktige anleggsprosesser for å oppnå overholdelse av myndigheter, håndheve sikkerhetsprotokoller og drive krav til sikkerhetssikkerhet. FacilityOS er en ende-til-ende anleggsstyringsplattform, bestående av flere uavhengige moduler for besøkende styring, nød- og evakueringsstyring, fysisk besøkende og entreprenør tilgangskontroll, og pakkeinnsamling og verifisering. Disse kraftige modulene adresserer spesifikke funksjonelle områder, og når de brukes i kombinasjon, gir du et fullt integrert, helhetlig anlegg og besøkende styringsløsning. Besøksadministrasjon forhåndsbelastet og forhåndskonfigurert på maskinvare på bedriftsnivå, besøkende strømlinjer og automatiserer besøkende styring, slik at du kan forbedre sikkerhet, sikkerhet og etterlevelse på arbeidsplassen. Nød- og evakueringsledelse EmergencyOS forbedrer effektiviteten og hastigheten på evakueringene dine og optimaliserer beredskapen for beredskap. Reduser risikoen, minimer driftsstans og unngå kostbare straffer med digitaliserte nødvarsler, evakuering og rapportering. Fysisk identitet og tilgangsadministrasjon Sikkerhetssikkerheter utvider fordelene med tilgangskontroll til besøkende, entreprenører og andre midlertidige gjest, slik at du kan gi deg sikker, spore og administrere tilgang til fysisk anlegg. Strømlinjeforme og automatisere tillatelsesforsyning mens du øker kontrollen og synligheten. Pakke- og leveringsadministrasjon gjør sporing og styring av innkommende pakker enkel og sikker med levering. Administrer leveranser, spormaterialer, verifiser og godta pakker, se alle leveranser med et øyeblikk og mer. Drevet av velprøvd teknologi, mennesker og prosesser, gjenspeiler Ilobby hvordan organisasjoner kan holde folket og fasilitetene deres trygge, sikre og kompatible.