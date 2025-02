Nødvarslingsprogramvare - Mest populære apper - Togo

AlertMedia

alertmedia.com

Tusenvis av organisasjoner er avhengige av Alertmedias trusselinformasjon og nødkommunikasjonsløsning for å holde folket deres trygge, informerte og kobles sammen under kritiske hendelser. Med AlertiaTia kan organisasjoner overvåke og identifisere potensielle trusler i nærheten av deres mennesker, eiendeler og lokasjoner i sanntid, og deretter sende svært synlige varsler til ethvert størrelse publikum på sekunder. Ofte stilte spørsmål: Hvem er de viktigste brukergruppene i denne tjenesten? Alertmedias nødkommunikasjonsløsning er bygget for å støtte organisasjoner i et bredt spekter av bransjer med tilpassbare og kraftige funksjoner for å hjelpe sikkerhet, sikkerhet, forretningskontinuitet og seniorlederteam kommuniserer effektivt under enhver kritisk hendelse. Organisasjoner i mer enn 130 land, fra små bedrifter til Fortune 500, regner med Alertia for å holde folket og virksomheten deres trygge. Hva brukes denne tjenesten generelt til? Alertmedias moderne akuttkommunikasjonsprogramvare er mer enn bare et tradisjonelt massevarslingssystem. Programvaren vår integreres enkelt med dine interne systemer og kobler hele organisasjonen din som lar deg kommunisere med presisjon under en krise, raskt nå ethvert størrelse publikum og bekrefte en oppløsning. Vår programvare støtter et bredt spekter av organisatoriske brukssaker designet for å forbedre ansattes sikkerhet, dempe tap og sikre forretningskontinuitet, uansett situasjon. Hvilke plattformer støtter denne tjenesten? AlertiaTia er en skybasert SaaS-plattform som tilbyr en intuitiv desktop-opplevelse tilgjengelig i alle nettlesere i tillegg til fullverdige innfødte Android- og iOS-mobilapper. Hva er noen applikasjoner denne tjenesten brukes ofte i takt med? Human Resources Information Systems (HRIS), Business Continuity Management & Planning Software (BCM), IT -hendelses-/overvåkningssystemer, reisestyringssystemer og mer. Integrerer denne tjenesten med andre apper? Human Capital Management Software (HCM), Single Sign On Software Tilbyr denne tjenesten et API? AlertMedia tilbyr tilgang til vår trusselintelligens- og nødkommunikasjonsprogramvare via et RESTful API. Du kan distribuere tilpassede kommunikasjonsrammer, eller integrere vår kommunikasjonsteknologi direkte med programvare i teknologiens økosystem. Tilbyr denne tjenesten guider, opplæringsprogrammer og eller kundesupport? AlertMeia gir alle kunder en dedikert kundesuksessansvarlig, praktisk implementeringsveiledning og 24/7 støtte uten ekstra kostnad. Du vil også ha tilgang til et online støttesenter, treningsvideoer, kommunikasjonsmaler, lanseringsverktøy og mer. Hvordan ser priser ut? AlertisMe tilbyr fleksible prisalternativer for å hjelpe selskaper i alle størrelser med å oppnå sine kommunikasjonsmål - med ingen skjulte gebyrer. Prisingen er basert på publikumsstørrelse, plasseringene dine og andre variabler som er spesifikke for organisasjonen din.