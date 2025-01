Innebygd betalingsprogramvare - Mest populære apper - Salomonøyene

BlueSnap

Armatic-plattformen forbedrer kraften til din eksisterende regnskaps-/ERP-programvare og ditt eksisterende CRM-system med arbeidsflytautomatisering, kraftig forretningsintelligens og fullt integrert kommunikasjonsfunksjonalitet på tvers av avdelinger for å automatisere oppgaver innen økonomi, salg, support, HR og drift. 1. Finans- og faktureringsautomatisering (AR, AP, fakturaer, abonnementer, betalinger): Helautomatiserte AR-innsamlinger reduserer drastisk tiden til betaling (DSO). Vår avanserte regelmotor leverer den riktige meldingen til rett tid automatisk, og sikrer høyest sannsynlighet for betaling, samtidig som den muliggjør rask og effektiv kundekommunikasjon. Aldri ha en annen leverandørbetaling ikke regnskapsført, tildel leverandørregninger for gjennomgang og godkjenning. Utnytt vår automatiserings- og godkjenningsmotor for arbeidsflyt for å rute alle regningene dine for optimaliserte betalinger. Aktiver abonnement/gjentakende fakturering, fremdriftsfakturering, fakturaoppretting, automatiske betalinger, betalingsplaner, forsinkelsesgebyrer, kuponger, nettfakturering og interaktive kundeportaler, alt integrert og synkronisert med dine nåværende regnskaps- og CRM-systemer. Betalingstokenisering og automatisert mislykket betalingsgjenoppretting sikrer at ingen betaling går glipp av og at alle data er sikre. 2. Salgs- og suksessautomatisering (QTC, CPQ, NPS, eSign): Automatiser tilbud for potensielle kunder, kontroller prisene dine og lukk avtaler raskere med våre QTC- og CPQ-funksjoner. Alt fra å lage et tilbud til å hente penger fra kunder. Gi salgs- og suksessteamet ditt mulighet til å håndtere QTC-prosessen og fjerne avdelingsflaskehalser. Ikke mer å gruble, la salgsteamet ditt håndtere alle aspekter ved opprettelse av nye kontrakter innenfor et klart definert rammeverk - fra tilbud til e-signatur og betaling. Del alle historiske kommunikasjonsdata, filer, dokumenter, fakturaer og kontrakter på tvers av hele teamet fra kundeansvarlig. Bruk Armatics innebygde kontaktsenter for å kommunisere med kundene dine. Utnytt Armatic Net Promoter Score-motoren for å bli med i selskaper som har vokst 2 ganger raskere enn konkurrentene. Gi teamene dine mulighet til å ta bedre beslutninger støttet av tilbakemeldinger fra kunder. 3. Human Capital Automation (eNPS, Employee Advocacy, Contracts, eRecords): Mål og forbedre din ansattes tilfredshet med den Armatic-ansatte NPS. Opprett tilbakemeldingsløkker for kommunikasjon med dine ansatte for å fremme lojalitet og medarbeiderengasjement. Forsterk bedriftens sosiale rekkevidde med Employee Advocacy. Utnytt de sosiale nettverkene til dine ansatte ved å gi dem en enkel måte å dele godkjent bedriftsinformasjon på. Bedriftens sosiale innlegg når en rekke potensielle kunder og potensielle nyansettelser. Gi HR-teamet ditt og ledere på tvers av organisasjonen en løsning for e-signering, lagring og sikker administrering av alle ansattkontrakter. Del alle historiske kommunikasjonsdata, filer, dokumenter, ansattkontrakter og NDAer på tvers av hele teamet ditt. Armatic-kontaktlederen gir teamet ditt umiddelbar og enkel tilgang til all relevant informasjon om ansatte, inkludert kommunikasjonsdata, kontrakter og HR-relaterte notater.