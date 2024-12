Mest populære Nylig lagt til Innebygd betalingsprogramvare - Mest populære apper - Norge

Innebygd betalingsprogramvare, også kjent som integrert betalingsprogramvare, gjør det mulig for bedrifter å akseptere betalinger direkte i produktene sine i stedet for å stole på en separat betalingsløsning. Denne programvaren effektiviserer betalingsbehandlingen, og hjelper bedrifter med å redusere kostnader og forbedre kundeopplevelsen. Selskaper som bruker innebygd betalingsprogramvare er kjent som betalingstilretteleggere (PayFac) fordi de fungerer som betalingsleverandører. Dette verktøyet brukes på tvers av ulike bransjer, inkludert SaaS-leverandører, markedsplasser, kjøre- og matleveringstjenester og spillplattformer. Innebygd betalingsprogramvare integreres ofte med abonnementsadministrasjonsprogramvare, som definerer og administrerer abonnementsplaner for programvare og tjenester, og abonnementsfaktureringsprogramvare, som håndterer fakturering for abonnementsbaserte virksomheter.