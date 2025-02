Innebygd Business Intelligence-programvare - Mest populære apper - Tadsjikistan

Bold Reports

boldreports.com

Forretningsrapportering trenger ikke å belaste et IT-team eller et budsjett. Bolds Reports by Syncfusion transformerer både måten en organisasjon presenterer sine data på og erfaringen interessentene har underveis. Med Bold Reports’ lokale løsning, innebygde rapporteringsverktøy og rapportviser-SDK, kan et team implementere et virkelig moderne rapportbehandlingssystem med avanserte funksjoner og ubegrenset antall brukere. Lag og rediger rapporter med rapportdesigneren, som utnytter Syncfusions brukergrensesnittekspertise for å gi dusinvis av rapportelementer, interaktive funksjoner, tiltalende stiler og tilpassbare formateringsalternativer. Bruk deretter rapportserveren til å publisere og eksportere rapportene dine, administrere tilgangstillatelsene deres og levere dem til brukere på nettet. Når rapporter er tilgjengelige hvor som helst, kan relevante interessenter samarbeide for å ta bedre forretningsbeslutninger. Syncfusion er stolte av å betjene et bredt spekter av kunder, fra individuelle utviklere til Fortune 500-selskaper. I over to tiår har selskapet polert en av de mest imponerende samlingene av UI-kontroller på markedet. I løpet av dette arbeidet oppdaget den et behov for å forenkle hvordan bedrifter oppretter, lagrer og deler viktige forretningsrapporter, og deretter satte seg for å lage en nettbasert rapportbehandlingsløsning. Resultatet er Bold Reports, som håndterer detaljene slik at rapportskapere kan fokusere på det store bildet. For å sikre enhver kundes suksess, står Syncfusions støtteteam klare til å hjelpe i hvert trinn. Fra introduksjon til implementeringsutfordringer som kan dukke opp, er selskapet forpliktet til å tilby ikke bare verktøy, men ekspertise. MERK: Eldre anmeldelser kan referere til det historiske produktnavnet