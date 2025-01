Innebygd Business Intelligence-programvare - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Flowtrail AI

Det AI-drevne samtalegrensesnittet til Flowtrail AI forenkler din dataanalysereise. Strømlinjeform din dataanalysereise uten problemer og eliminer kompleksiteten til tradisjonell analyse. Ingen analyse- eller SQL-ekspertise kreves. Generer umiddelbart rapporter og dashbord for verdifull innsikt i løpet av få minutter. Hvorfor Flowtrail AI: I dagens teknologisk avanserte verden er det mange analyseplattformer tilgjengelig, og mange av dem kan benytte seg av analyseeksperter. Derimot lar Flowtrail AI deg stille ethvert spørsmål om dataene dine og motta svar umiddelbart, slik at du ikke trenger å kunne SQL-spørringer, databaseskjemaer eller analyser for å bruke dem. Funksjoner: 1. Chat med dataene dine: Flowtrail AI genererer automatisk rapporter ved å snakke med databasen din. Ingen SQL-ekspertise er nødvendig. Vårt AI-drevne system forstår intensjonen din og genererer forespørslene som er nødvendige for å hente informasjonen du trenger. 2. Avansert oppretting av datasett: Oversett enkelt språkbeskrivelser sømløst til SQL-spørringer. Vår AI-motor tolker instruksjonene dine, konstruerer SQL-spørringer og henter relevante data fra tilkoblede databaser, noe som gjør datautvinning raskere og mer tilgjengelig. Bruk dynamiske parametere for å lage tilpassbare datasett som reagerer på brukerinndata 3. Tilpassbare rapporter: Skreddersy rapportene dine for å passe dine eksakte behov. Tilpass datavisualisering, formatering og gruppering for å lage innsiktsfulle og visuelt tiltalende rapporter som formidler dataene dine effektivt. Integrer dynamiske parametere for å aktivere interaktiv filtrering og tilpassede rapportvisninger. 4. Tilpassbare dashboards: Bygg dynamiske dashboards uten problemer med vårt intuitive dra-og-slipp-grensesnitt. Ordne og endre størrelse på visuelle elementer for å lage dashbord som gir en omfattende oversikt over dataene dine, noe som muliggjør rask innsikt og beslutningstaking. 5. Publiser og bygg inn: Del rapportene og dashbordene dine sikkert med interessenter ved å bruke passordbeskyttet publisering. Dette sikrer at bare autoriserte personer kan se og samhandle med rapportene dine. Du kan også integrere rapportene og dashbordene dine i eksterne plattformer eller nettsteder. Forbedre tilgjengeligheten og rekkevidden ved å bygge inn visualiseringene dine der det er nødvendig. 6. Koble til favorittdatabaser: Koble enkelt til dine foretrukne databaser, slik som MySQL, PostgreSQL og MSSQL. Flere alternativer vil snart være tilgjengelige. Strømlinjeform arbeidsflyten din ved å få tilgang til data fra favorittkildene dine direkte i Flowtrail AI, noe som eliminerer behovet for manuell datautvinning og import.