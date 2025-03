Programvare for e-postbekreftelse - Mest populære apper

AtData

atdata.com

AtDatas flaggskip e-postverifiseringstjeneste, SafeToSend, leder bransjen når det gjelder nøyaktighet, sikkerhet, hastighet og brukervennlighet for å gi omfattende e-postdatahygiene og beskyttelse mot kostbare, problematiske adresser. SafeToSend vil bekrefte at e-postadressen er gyldig ved å fastslå om ikke bare syntaksen er korrekt, men også om adressen oppfyller ISP-spesifikke krav. Vi vil fikse skrivefeil, formatering, syntaks og andre inndatafeil mens vi luker ut skadelige adresser for å redusere risikoen og redde avsenderens rykte. Vi tilbyr også en engasjementsscore som undersøker aktivitetssignaler for å identifisere aktivt brukte e-poster for forbedret leveringsevne, bedre segmentering og kvalifiserte potensielle kunder. Vår 100 % SafeToSend-garanti gir deg trygghet om at e-postene dine er validert, korrigert og trygge, slik at meldingene dine kommer til riktig publikum på riktig kanal. Resultatene er høyere svarprosent, konvertering og fortjeneste. Det er enkelt å komme i gang. Vi gjør det enkelt å rense dataene dine gjennom vår selvbetjeningsportal, InstantData. Opprett en gratis konto og enten velg e-postlisten din fra din lokale enhet, last den opp via FTP eller importer den fra e-postmarkedsføringsplattformen din.