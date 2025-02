Programvare for e-postbekreftelse - Mest populære apper - Sint Maarten

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer - Den enkleste å bruke, men likevel den kraftigste e-postvaliderings- og leveringstjenesten. Bouncer er en SaaS-festningslignende sikker (SOC 2 og GDPR-kompatibel) e-postverifiserings- og leveringsplattform som er pålitelig av tusenvis av selskaper fra 6 kontinenter. Plattformen ble grunnlagt i 2017 med et enkelt oppdrag om å forbedre Human 2 Human e-postkommunikasjon og hjelpe folk til å komme og holde kontakten via e-postkanalen. Bouncer er en teknologisk leder i markedet for e-postvalidering. Både liste- og API-verifisering er førsteklasses mekanismer med en null nedetidspolicy. Produktet har den beste dekningen og høy ytelse (opptil 200 000 bekreftede e-poster per time per kunde). For å være en mer kompleks løsning for både Enterprise- og SMB-segmenter, har produktet tilleggsfunksjoner som e-posttoksisitetssjekk og leveringssett, slik at brukere kan ta vare på og forbedre leveringsevnen. Bouncer har også et stort integrasjonsbibliotek (toppverktøy for markedsføringsautomatisering, e-postmarkedsføring eller salgsverktøy). Hvorfor bør du vurdere Bouncer som din e-postvaliderings- og leveringsløsning? 1. Høy presisjon med skjevhet mot falske negativer - slik at kundene ikke mister muligheten til å koble seg på på grunn av feil kategorisering 2. Den beste dekningen - muligheten til å verifisere e-postadresser hos forskjellige e-postleverandører (selv dyp oppsamlende Google Workspace- og Office365-verifisering) med en lav mengde ukjente resultater (0,3-3%) 3. Høy ytelse – verifiseringshastighet og sjenerøs hastighetsbegrensning. De kan raskt sjekke 200 000 e-poster per time per kunde 4. Pålitelig (null nedetidspolicy) og sikker - SOC2 klar 5. Forenklet kompleksitet - førsteklasses teknologisk løsning med enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Funksjoner: Superenkel å bruke e-postkontroll og e-postkontroll Bare dra og slipp e-postlisten din med opptil 250 000 adresser, og la Bouncers e-postkontrollere gjøre jobben! Du vil vite hvilke e-poster som er trygge å sende, men appen vil også oppdage