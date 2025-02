Programvare for e-postsporing - Mest populære apper - Tunisia

NetHunt

Nethunt er et salgsautomatiseringsverktøy som bokstavelig talt lever i Gmail og andre Google Workspace -apper. Det hjelper salgsteamene med å administrere kundeemner, pleie kundeforhold, overvåke salget av salget og lukke flere avtaler. Mer om Nethunt CRM 🙂 Organiser kundebasen din Bruk Core CRM -funksjoner i Nethunt for å organisere kundegrunnlaget ditt på den mest effektive måten. ✓ Si farvel til kjedelig dataregistrering for alltid. ✓ Bruk Nethunts duplikatforebyggende funksjon for å holde dataene rene til enhver tid. ✓ De nødvendige feltene har vakt over dataene dine for å sikre at du har det du trenger. ✓ Kundegrunnlaget ditt er sikkert lagret på ett sted, beskyttet mot lekkasjer eller nysgjerrige øyne av riktig tilgangsstyring. 📞 Fang nye kundeemner gjennom flere kanaler Nethunt CRM er integrert med flere verktøy som lar deg få nye potensielle kunder fra forskjellige kilder og lagre kommunikasjon innen CRM -poster. ✓ Lag nye kundeemner fra inngående og utgående samtaler ✓ Gjør nettsted chatter til nye kundeemner ✓ Få nye kundeemner fra sosiale medieplattformer ✓ Legg til nye kundeemner til CRM fra budbringere ✓ Fangst fører fra tilpassede nettformer 📋 Segmentledninger og kunder base Bryt ned kundebasen din i målrettede segmenter for å sende personlige plasser ved å bruke forskjellige makroer - stillingsittel, behov, firmastørrelse og mer. ✓ Bruk tilpassede filtre og visninger for å segmentere kontaktene dine. ✓ Lagre et ubegrenset antall segmenter for deg selv eller del dem med teamet. ✓ Få disse segmentene oppdatert automatisk når nye brukere samsvarer med visse parametere. 💲 Bygg salgsrørledning Gjør kontakter til potensielle kunder og skyv dem nedover den vakre, funksjonelle rørledningen. ✓ Legg til nye avtaler, deres verdi, sannsynligheten for stenging og forventet nær dato. ✓ Spor avgir fremgang gjennom rørledningstrinnene. ✓ vet at inntektene sitter fast i hvert trinn i rørledningen ✓ Spot blokkerte kundeemner og hvordan du kan presse dem mot kjøp. ✓ Lag en eller flere tilpassede rørledninger for dine produkter og tjenester. ✓ Bygg prognoser du kan stole på. ⭕ Administrer oppgaver Organiser arbeidsdagen din og administrer arbeidsmengden til teamet ditt. Alt innen Gmail. ✓ Administrer oppgaver og samarbeid med teamet ditt i Gmail. ✓ Tilordne oppgaver automatisk etter visse kriterier eller runde-robinalgoritme. ✓ Koble oppgaver til e -post og CRM -poster. ✓ Motta daglige oppgaver Digest for å planlegge dagen. 🤖 Automatiser salgsprosesser i Gmail Nethunt CRM lar brukere automatisere hele salgsprosessen - fra Lead Capture til Deals 'rørledningsstadium til varsler. ✓ Fangst fører fra forskjellige kilder og legg dem til i CRM -en din. ✓ Tilordne ledere til å lede og sette opp personlige auto-replies. ✓ Prioriter ledninger automatisk avhengig av deres oppførsel ✓ Sett sekvenser for å pleie potensielle kunder. ✓ Koble automatisk e -postsamtaler, chatter, samtaler til CRM -profiler. ✓ La en algoritme flytte en ledelse til neste rørledningstrinn basert på blyens svar. ✓ Lag automatiske oppgaver for teamet. ✓ Sett varsler til teamet når viktige endringer skjer i rørledningen. ✓ Automatiser dataoppføring. ✉ E -postautomatisering ✓ Lag personlige og delte e -postmaler i Gmail. ✓ Skriv repeterende e -postmeldinger enkelt og raskt. ✓ Tilpass e -postmaler med tilpassede felt. ✓ Bruk e -postmaler i daglig e -postkorrespondanse, e -postkampanjer eller automatiserte e -postsekvenser. 📩 E -postsporing Spor e -posten din åpnes og klikker i Gmail. ✓ Vet om, når og hvor ofte mottakeren ser på e-postene dine i sanntid. ✓ Vet når folk åpner e -postene dine for å gi innsikt for teamet ditt. ✓ Prioriter potensielle kunder basert på hvor mange ganger de åpner e -postmeldinger eller klikker på lenkene. ✓ Bruk e -postsporing for vanlige e -postmeldinger, e -postkampanjer og automatiserte e -postsekvenser. 🔁 E -postkampanjer Send e-postkampanjer og oppfølgingskampanjer i Gmail. ✓ Send e -postkampanjer til tilpassede segmenter eller hele kundegrunnlaget. ✓ Sett oppfølging av e-post til tidligere e-postkampanjer. ✓ Monitor kampanjer Statistikk: Åpner, klikker, avslutter abonnement, sprett og svar. ✓ Send e -postkampanjer via Gmail, Nethunt SMTP eller din egen SMTP -server. 📊 Salgsrapportering Spor viktige forretningsmålinger og teamytelse med rapporter i Nethunt CRM. ✓ Spore effektiviteten til hele teamet og hver leder hver for seg - antall sendte e -postmeldinger, presentasjoner som er laget, samtaler gjort osv. ✓ Analyser virksomhetsvekst sammenlignet med tidligere perioder - antall lukkede avtaler så vel som inntekter som er generert. ✓ Analyser inntektene ved å bryte den ned av en leder, av et bestemt produkt, etter land osv. ✓ Spor kvoteoppnåelsen din. ✓ Analyser årsakene til å miste avtaler. ✓ Bygg en salgsprognose du kan stole på.