Programvare for e-postsporing - Mest populære apper - Pitcairnøyene

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Salesdash CRM-programvare hjelper logistikkbedrifter (fraktmeglere, 3PLs) med å utvikle nye avsenderforhold. Salesdash hjelper salgsteam innen logistikk strømlinjeforme salgsprosessen for å øke salg og inntekt. Bygget for fraktmeglere, av en tidligere salgsleder for fraktmegler. Produktet er best egnet for de som har en rådgivende salgstilnærming, har en større kontaktliste, trenger å forhindre tapte oppfølginger, streber etter å være detaljorientert, kan ha en lengre avtalesyklus som krever flere berøringspunkter, og opprettholde konsekvent oppsøkende rekkevidde. å holde seg foran kundene. Oppgavebehandling, kontaktadministrasjon, pipelineadministrasjon og tilpasset rapportering er kjernekomponentene i Salesdash. Implementering for å tilpasse felt, legge til teammedlemmer og importere kundeemner fra et regneark kan gjøres i løpet av minutter. Engasjer med potensielle kunder og potensielle kunder med integrasjoner fra Gmail og Outlook for e-post og kalender. Send e-post til kontaktene dine fra Salesdash, lag e-postmaler, spor åpninger og send automatiserte sekvenser. Få enkel tilgang til firmaets nettsteder, firmaets LinkedIn-sider og personlige LinkedIn-sider for de som forsker før oppsøking. Salesdash forhindrer tapte oppfølginger med vårt oppgavestyringssystem som holder dagens oppgaver og forfalte oppgaver foran deg. Salesdash foreslår også oppgaver for leads som du har glemt å sette en oppfølging for, og systemet rangerer dem basert på indikatorer for leads som kan være lenger fremme i salgsprosessen. Tilbakemelding på Salesdash er at CRM er et slankere, mer brukervennlig CRM sammenlignet med andre leverandører som er skreddersydd for fraktmeglere.