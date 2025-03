Delivra

Delivra er en e -postmarkedsføringsplattform som hjelper markedsførere av enhver kompetanse å fange og utvide publikum. Med mer enn 20 år med enestående kundesuksess, hjelper Delivra bedrifter med å delta i meningsfulle samtaler som gir konkrete resultater. Deres fokus på tilgjengelige løsninger har bidratt til å styrke tusenvis av organisasjoner på tvers av bransjer til å ta kontroll over kompleks markedsføringsautomatisering og datahåndtering. Delivra skalerer med deg og gir verktøyene du trenger for å lykkes hvert trinn på veien. Delivra er bygget for travle markedsførere, og tilbyr en full pakke med funksjoner for å hjelpe team med å nå sine mål. Bygg og send effektive e -postmarkedsføringskampanjer enkelt med en tilpassbar drag- og drop -redaktør. Automatiser kundekommunikasjonen din ved å strategisk planlegge en hel e -postserie, og bestemme hvilke utsendelser som sendes ut basert på en rekke abonnenthandlinger, handlinger eller tid. Få mer engasjement fra publikum og nå kunder utenfor innboksen med ekspertsegmentering og SMS -markedsføring. Enten du jobber B2B, promoterer en non-profit eller planlegger en begivenhet, gir Delivra robust analyse og kontinuerlig støtte for å oppmuntre brukere til å finpusse og avgrense strategien. Integrer med et bredt utvalg av CRM-er, e-handelsplattformer og nettanalyseverktøy, slik at alt du trenger er tilgjengelig på ett sted. Programvaren plugner seg enten inn i den nåværende teknologien, eller Delivra bygger ut en tilpasset integrasjon for å sikre at alt fungerer jevnt.