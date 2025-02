Programvare for e-posttesting - Mest populære apper - Sør-Sudan

Mailtrap

Mailtrap er en e-postleveringsplattform for utviklerteam for å teste, sende og kontrollere e-postinfrastruktur på ett sted, og den støttes av 150 000 aktive månedlige brukere. Mailtrap gir alle nødvendige verktøy for å jobbe med e-post. E-posttesting – for å teste e-postene dine i staging-, dev- og QA-miljøer. Sending av e-post - for å sende e-poster på produksjon. Dybdeanalyse – for å kontrollere ytelsen til e-postinfrastrukturen din. E-POSTESTING FOR SIKKER E-POSTEST Test e-postene dine i et nullrisikomiljø. Mailtrap Email Testing tilbyr en falsk SMTP-server for å fange test-e-postene dine. Med de medfølgende verktøyene kan du hente SMTP-trafikk, validere CSS/HTML, sjekke søppelposten og automatisere flyten din for å feilsøke og forbedre e-postene dine før du sender dem. Dra nytte av Mailtrap Email Testing API for å teste alle e-postrelaterte funksjoner og dele den med teamet ditt. E-POSTSENDING FOR Å NÅ MOTTAKERENS INNKASSER Etter å ha inspisert og feilsøkt e-postene dine i staging, bruk pålitelig Mailtrap-e-postsending for å sende e-poster på produksjon. Integrer den med applikasjonen din enkelt og raskt. Få e-postinfrastruktur som er designet for å gi deg høye leveringsrater som standard. KONTROLLER E-POST MED HANDLINGSBARE ANALYTIKK Overvåk e-poststatistikken din med et helikoptervisningsdashbord, drill-down-rapporter og 60-dagers e-postlogger. Bruk vanlige ukentlige rapporter med uke-til-uke-sammenligning for å overvåke leveringstrender og kritiske varsler hvis beregningene dine plutselig faller.