E-postmalbyggerprogramvare - Mest populære apper - Sverige

Maool Email Editor er en enkel e-postredigerer med viktige avanserte funksjoner. Den har alle funksjonene som trengs for å lage en visuelt tiltalende e-post. Eksporter e-poster til din foretrukne ESP med ett enkelt klikk og ta kampanjen til neste nivå. Lag e-poster på kort tid uten koding. Å lage e-poster med Maool Email Editor er mye moro. Hvis du starter fra bunnen av, er det en vanskelig oppgave å designe en e-post. Selv om du bruker et e-postdesignverktøy, vil det forbruke en betydelig mengde tid og energi. Maool Email Editor inkluderer funksjoner som vil gjøre utforming av e-post til en lek for deg. Vi har kombinert en kraftig dra-og-slipp e-postredigerer med forhåndsdesignede e-postmaler og moduler slik at du kan lage perfekte e-poster for merkevaren din. Den inkluderer alle tilpasningsalternativer for å endre stilene til tekst, bilde, bakgrunnsbilde, farge, bakgrunnsfarge og så videre. Maool Email Editor inkluderer e-postpakker skreddersydd for spesifikke bransjer. En e-postpakke inneholder alle malene og modulene som trengs for å lage en e-post. Forhåndsdesignede maler og moduler gjør e-postdesign mye enklere og mer tidseffektivt. Du trenger bare å velge den e-postpakken som passer best for dine behov. Lag e-posten din slik du vil. Gjør det til ditt eget ved å endre fargene og skriftene for å matche merkevarens stil. Eksporter det til din ESP, og det er gjort. Vi har også e-posteksport med ett klikk, som lar deg eksportere en mal til din foretrukne e-postleverandør. Du kan bruke HTML-eksporten hvis din ESP ikke er integrert. Ikke bekymre deg, vi har for øyeblikket noen få ESP-er og kommer til å legge til flere i fremtiden. Nøkkelfunksjoner: - Bransjespesifikke malpakker Vi analyserte behovene til hver bransje for å finne ut hvilke e-poster som er mest brukt og hvilke krav som stilles i den spesifikke bransjen. Vi undersøkte bransjespesifikke bruksscenarier og utviklet en alt-i-ett e-postpakke for den kategorien som oppfyller alle behovene til den bransjen. De bransjespesifikke e-postpakkene som er laget av oss inkluderer en samling maler som ofte brukes og kreves i den bransjen. Vi har for øyeblikket noen få e-postpakker, og vi vil fortsette å legge til flere etter hvert. Legg igjen forslag til e-postpakke i kommentarfeltet. - Enkeltklikkseksport til ESP (e-posttjenesteleverandør) Vi har laget en enkeltklikkseksportfunksjon som lar deg eksportere maler til esp. Vi støtter for tiden enkeltklikkseksport til Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost, mange flere kommer i fremtiden. Ikke bekymre deg hvis du har en annen ESP. Vi har HTML-eksporten, og du kan bruke eksport-HTML på din ESP. - Ingen koding kreves Du trenger ingen kodingskunnskap for å lage e-poster med redaktøren vår. Vi designet vår editor for å være enkel og lett å bruke. Du kan bruke redaktøren vår til å lage e-poster for merkevaren din. - Gratis Forever Plan Vi har en gratis forever-plan som lar deg bruke Maool Email Editor gratis for resten av livet.