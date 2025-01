E-signatur programvare - Mest populære apper - Russland

BoldSign

BoldSign er en moderne e-signatur-app som gjør det raskt, enkelt, sikkert og kostnadseffektivt å sende dokumenter ut for juridisk bindende signaturer. For de som ønsker å integrere digitale signaturer i sine egne applikasjoner, er dens brukervennlige API skreddersydd. Støttet av Syncfusions 20 års erfaring med å tilby kraftige API-er for utviklere, utnytter BoldSign selskapets dype ekspertise på domenet for å tilby et intuitivt brukergrensesnitt, et bredt spekter av tilpasningsmuligheter, og en forpliktelse til teknisk støtte og kontinuerlig produktutvikling som er andre enn ingen. 5 GRUNNER FOR VIRKSOMHETER VELGER BoldSign: * Gjennomsiktig, skalerbar prissetting med sjenerøse plangrenser. Full informasjon på https://www.boldsign.com/pricing/. * En oppmerksomhet til UI-design som skaper en sømløs brukeropplevelse. * Raske responstider med store dokumenter. * Designet fra grunnen av for ekte integrering i applikasjoner - i motsetning til andre løsninger i rommet. * Bygget av Syncfusion, utnytter den våre tiår med erfaring med å tilby API-er i bedriftsklasse som hjelper utviklere med å lage elegante, kraftige applikasjoner. BoldSign HJELPER ORGANISASJONER: * Lukk avtaler raskt og greit ved å få ut dokumenter for juridisk bindende signaturer på få minutter. * Bruk mer tid på de tingene som betyr noe, ettersom brukerne bruker mindre tid på å jage og sjekke inn. * Få dokumenter signert i tide, takket være effektiv sporing og oppfølging på en enkel måte. * Gjør det mulig for team å være sitt beste ved å gi ledere innsyn i prosessstatuser. * Vedlikeholde eksisterende arbeidsflyter. * Maksimer produktiviteten ved å eliminere behovet for å bytte mellom apper. * Øk konsistensen og nøyaktigheten med tilpassede maler. * Forbedre underskrivernes selvtillit og komfort via tilpasset merkevarebygging og personlige meldinger. * Sikre overholdelse av lover og forskrifter. * Vær klar for det neste, takket være BoldSigns skaleringsvennlige prismodell. NØKKELFUNKSJONER OG FUNKSJONER * Bygget for komplekse arbeidsflyter. * Nyttig veiledning ved hvert trinn, skaper en sømløs signeringsopplevelse. * Automatiske påminnelser for effektiv, problemfri oppfølging. * Juridisk i samsvar med amerikanske (ESIGN) og internasjonale (eIDAS) lover om e-signatur. * Sikkerhet i bedriftsgrad - 256-biters AES-krypteringsstandarder. * Forhåndskonfigurerte maler. * Egendefinerte malfunksjoner. * Konfigurer egendefinerte tillatelser for å angi hvem som kan se et gitt dokument/klasse av dokumenter. * Mulighet til å vise frem egendefinerte tillatelser. * En dedikert visning gjør det mulig for teamadministrator å overvåke et teams dokumenter. * Massekoblinger lar flere personer signere et identisk dokument hver for seg over en periode. * Administrer flere merker fra én konto og velg merke på dokumentnivå. * Noen brukere kan velge å skrive ut og signere om nødvendig. * Sporing av dokumentstatuser ved hjelp av et dashbord.