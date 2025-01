E-posttjenester - Mest populære apper - Salomonøyene

Gmail

Gmail er en gratis e-posttjeneste utviklet av Google. Brukere kan få tilgang til Gmail på nettet og ved hjelp av tredjepartsprogrammer som synkroniserer e-postinnhold gjennom POP- eller IMAP-protokoller. Gmail startet som en begrenset betaversjon 1. april 2004 og avsluttet testfasen 7. juli 2009. Ved lanseringen hadde Gmail et innledende tilbud om lagringskapasitet på én gigabyte per bruker, et betydelig høyere beløp enn konkurrentene tilbød på den tiden. I dag kommer tjenesten med 15 gigabyte lagringsplass. Brukere kan motta e-poster på opptil 50 megabyte, inkludert vedlegg, mens de kan sende e-poster på opptil 25 megabyte. For å sende større filer kan brukere sette inn filer fra Google Disk i meldingen. Gmail har et søkeorientert grensesnitt og en "samtalevisning" som ligner på et Internett-forum. Tjenesten er kjent blant nettstedsutviklere for sin tidlige adopsjon av Ajax. Googles e-postservere skanner automatisk e-poster for flere formål, inkludert for å filtrere spam og skadelig programvare, og for å legge til kontekstsensitive annonser ved siden av e-poster. Denne annonseringspraksisen har blitt betydelig kritisert av personvernforkjempere på grunn av bekymringer over ubegrenset dataoppbevaring, enkel overvåking fra tredjeparter, brukere av andre e-postleverandører som ikke har godtatt retningslinjene ved sending av e-post til Gmail-adresser, og potensialet for Google til å endre sine retningslinjer for ytterligere å redusere personvernet ved å kombinere informasjon med annen Google-databruk. Selskapet har vært gjenstand for søksmål vedrørende spørsmålene. Google har uttalt at e-postbrukere "nødvendigvis må forvente" at e-postene deres blir gjenstand for automatisert behandling og hevder at tjenesten avstår fra å vise annonser ved siden av potensielt sensitive meldinger, for eksempel de som nevner rase, religion, seksuell legning, helse eller regnskap. . I juni 2017 kunngjorde Google slutt på bruken av kontekstuelt Gmail-innhold til reklameformål, og baserte seg i stedet på data samlet inn fra bruken av andre tjenester. I 2018 hadde Gmail 1,5 milliarder aktive brukere over hele verden.