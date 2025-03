Programvare for e-postmarkedsføring - Mest populære apper - Vatikanstaten

W3rocks

W3rocks tilbyr deg en pakke med produkter som du kan bruke til markedsføringen din for å utvide bedriften din, finne potensielle kunder, sende e-poster, opprette en chatbot, tiltrekke besøkende til å skrive anmeldelser, forhindre at nettstedet ditt fra falske e-poster, vise sosiale varsler på nettstedet ditt. og mange flere. En pakke med markedsførings- og kundeemnegenereringsprodukter: Pakken inkluderer flere verktøy for generering av potensielle salg som du kan bruke for å utvide bedriften din. Få flere potensielle kunder og kunder: Alle verktøyene er rettet mot å lede nye potensielle kunder og kunder til bedriften din for å få den til å vokse. Ubegrenset tilgang til alle produkter: Tilby ubegrenset tilgang til all programvare uten noen grense, ikke betal lenger per kundeemne. Hva er inkludert? Programvare for berikelse av data for å finne e-post til nye potensielle kunder: Finn potensielle kunder fra en liste over selskaper. Du vil kunne få potensielle kunder fra en liste over selskaper eller domener. Programvaren er perfekt for B2B-selskaper, salgs- og veksthackere. Den beste berikende programvaren for å finne potensielle kunder. Ideell for å generere potensielle kunder for å prospektere dem via kald e-post. Finn bedrifts-e-poster og informasjon om potensielle kunder. Eksporter kundeemner direkte til Excel med forretningsdata. Uttrekk for e-post, telefon og sosiale medier fra en liste over nettsteder: Du kan laste opp en liste over domener og trekke ut e-poster, nettadresser for sosiale medier og brukernavn fra Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., og telefonnumre på alle sider på hver nettside. En rapport er tilgjengelig for nedlasting som Excel når alle e-postene er trukket ut.