Leadspicker: Den ultimate SaaS-plattformen for potensiell prospektering og e-post Oppsøk ditt forretningsprospekteringsspill med Leadspicker – en banebrytende SaaS-løsning designet spesielt for resultatdrevne markedsførere og salgsfolk. Med Leadspicker trenger du ikke lenger å sjonglere med flere verktøy for prospektering av potensielle kunder og e-postkampanjer. Denne plattformen tilbyr deg alt under ett digitalt tak. Nøkkelfunksjoner: Evne til å nå e-post: Send målrettede kampanjer til potensielle kunder uten problemer. Med oppvarmings- og rotasjonsfunksjoner for e-post kan du sikre at din oppsøking har maksimal effektivitet. Smart e-postmatching: Ikke mer gjetting! Send e-poster ved å bruke klienten som samsvarer med e-postleverandøren til kundeemnet ditt. Uansett om potensielle kunder bruker Outlook eller Gmail, matcher og bruker Leadspicker den riktige klienten for optimale leveringshastigheter. Prospekteringsverktøy: Identifiser sømløst potensielle potensielle kunder som samsvarer med bedriftens krav. Dykk ned i en rik pool av potensielle kunder og effektiviser målrettingsprosessen. Foss-e-postjakt: Leadspicker revolusjonerer e-postjakt ved å bruke en unik fossefallstilnærming. Ved å synergi med over 5 tredjepartsløsninger, sikrer det en høyere suksessrate og kvalitet i å få gyldige e-postadresser. Spesialtilbud: Data-as-a-Service: Det kan være utfordrende å finne kundeemner av høy kvalitet. Med Leadspickers Data-as-a-Service-funksjon får du tilgang til potensielle kunder på toppnivå direkte på plattformen, klare for oppsøking. Salgskampanje som en tjeneste: Fra dataprospektering til e-postoppsøk, la Leadspicker håndtere de tunge løftene. Som kunde er ditt primære fokus fortsatt på potensielle kunder som viser genuin interesse for møter, noe som sikrer høyere konverteringsfrekvens.