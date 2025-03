Neo

Neo er en e-post- og vekstpakke designet for å akselerere nettveksten til små bedrifter og gründere. Over 15 000 små bedrifter stoler på Neo. Neo er en alt-i-ett e-postplattform for bedrifter hvor du får en tilpasset bedrifts-e-postadresse ([email protected]) som samsvarer med merkenavnet ditt og kraftige funksjoner som bidrar til å utvide merkevaren din. En bedrifts-e-postadresse legger til troverdighet og skaper tillit til dine kunder og kunder for merkevaren din, ettersom den er basert på domenenavnet ditt. Og den beste delen? Vi hjelper deg med et passende domenenavn hvis du ikke allerede har et! Du får også en nettside for å styrke merkevarens digitale tilstedeværelse, og det krever ingen oppsett eller koding. Neo er fullpakket med en rekke verktøy sammen med rik webmail, inkludert integrerte kalender- og kontakter-apper, e-postmarkedsføring, avtaleplanlegging og en AI-e-postassistent for å skrive og svare på alle e-poster, lesebekreftelser og en rekke annen produktivitet og sikkerhet funksjoner. Ideell for: Små bedrifter, gründere og startups som søker en omfattende e-postpakke for å kommunisere effektivt med kunder og lagkamerater.